El precio de la carne subió 15% y proyectan más aumentos al menos hasta fin de año

El precio de la carne registró un aumento del 15% en las últimas semanas y todo indica que la tendencia alcista continuará, empujada por la escasez de oferta y una creciente demanda externa, según fuentes del sector. El vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, Sergio Pedace, afirmó que “la carne subió desde octubre un 15%” y anticipó que los precios “van a seguir subiendo”.

Pese a estos incrementos, los consumidores todavía perciben algunos cortes como relativamente accesibles, sobre todo en comparación con otros alimentos, como la pizza, que ya vale $35.000, mientras que un kilo de picada ronda los $9.000, según los cálculos del sector.

Al analizar la evolución anual de los precios, surge que la carne ya aumentó un 37,5% en lo que va de 2025, muy por encima de la inflación acumulada en el año, que ronda el 24,8%, de acuerdo a los registros oficiales del INDEC y estimaciones privadas recientes. El incremento interanual alcanza el 61,3%, lo que refleja el fuerte impacto de factores estacionales y externos, como el aumento de exportaciones y la reducción de la oferta ganadera.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA) advierten qe estos aumentos están asociado a un consumo interno en baja, producto de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Mientras tanto, el Gobierno y los actores del sector señalan que la recomposición ganadera requiere “políticas previsibles” y el sostenimiento del rumbo económico para que el productor apueste a incrementar el stock de hacienda.

En un escenario en el que la inflación acumulada hasta octubre ronda el 24,8% y la carne ya trepó 37,5% en el mismo lapso, la brecha entre ambos índices refleja el desafío de sostener el consumo doméstico en la previa de las Fiestas y en un mercado cada vez más tensionado por la demanda internacional.

