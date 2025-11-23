Julieta Díaz denuncia la “crueldad pornográfica” del Gobierno en casos de discapacidad

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La célebre actriz relató cómo se detuvo un amparo colectivo en Campana y acusó a funcionarios del gobierno de obstruir derechos de personas con discapacidad. Más de 20 organizaciones y familias con niños con discapacidad impulsaron el amparo para que se cumpla la ley suspendida por decreto presidencial.

La actriz y madre de una persona con discapacidad, Julieta Díaz, explicó que se detuvo un recurso de amparo en la ciudad bonaerense de Campana. La medida buscaba garantizar las prestaciones del programa Incluir Salud. Díaz señaló que detrás de la paralización están funcionarios del Gobierno de Javier Milei, a quienes acusó de ejercer una “crueldad pornográfica”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Díaz indicó a través de sus redes sociales: “El caso ANDIS, todas las coimas y el dinero que fue encontrado, en efectivo, en la casa de uno de estos personajes que le robó el dinero de los medicamentos a las personas con discapacidad, sobre todo de Incluir Salud, que son las personas más pobres del país que no tienen obra social o prepaga para poder cubrir sus remedios”.

Acusaciones de corrupción y retrasos en la justicia

La actriz continuó: “A esas personas les robaron y se rieron de ellos, mientras nos decían en la cara y, cuando ganaban las elecciones, que ‘no había plata’ y que había que hacer un esfuercito más. Los mismos en el poder son los que además, ahora, frenaron el amparo colectivo en Campana”.

Respecto a la medida judicial, Díaz señaló: “El amparo colectivo en Campana, de personas con discapacidad y familiares, avanzaba muchísimo con un juez muy honesto, que defendía las cosas como se debe, pero personas del mismo ámbito y gobierno, lo frenaron para aplazar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que está promulgada y lista para ser avanzada”.

Detalles sobre el caso ANDIS y el amparo colectivo

Díaz agregó: “Nos dijeron que no había plata, la robaron y le robaron a las personas más vulnerables del país. Después de que ese caso salió a la luz, en una especie de crueldad pornográfica que ejerce este gobierno, frenaron el amparo a la vista de todos”.

La actriz también precisó: “Hay dos casos muy importantes sobre discapacidad en la justicia federal. Avanza con firmeza la investigación por corrupción en ANDIS, donde el fiscal Franco Piccardi tiene a dos empresarios detenidos (uno se negó a declarar desde Mendoza, del otro encontraron 700.000 dólares en efectivo, 15 imputados inclído el ex director de ANDIS Diego Spagnuolo, audios comprometedores sobre ‘meter gente para chorear’ y una acusación por 48.000 millones de pesos”.

“El otro caso somos nosotros: familias con niños con discapacidad que hicimos un amparo colectivo porque el Presidente sacó un decreto suspendiendo la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había aprobado y rechazaron su veto. Más de 20 organizaciones se sumaron. El juez federal de Campana nos dio lugar y rechazó todas las excepciones del gobierno”, agregó Díaz.

Recusación del juez y retrasos en la implementación

Sobre la recusación presentada, la actriz explicó: “Ahora el Procurador del Tesoro de la Nación —el jefe de los abogados del Estado y del presidente Javier Milei— acaba de presentar una recusación contra ese juez, alegaron que ‘prejuzgó’ porque dijo que el decreto suspendió la ley (cuando el decreto literalmente dice eso). El letrado contestó punto por punto porque aplicó correctamente la doctrina de la Corte Suprema sobre amparos colectivos”.

No obstante, Díaz puntualizó: “Propuso que se rechace la recusación. Pero igual se tuvo que apartar y ahora la Cámara debe designar un nuevo juez. Esto demora todo. Que es exactamente lo que busca el gobierno”.

“El mismo gobierno usa a su Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley que el Congreso aprobó”, concluyó la actriz.

