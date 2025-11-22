Reclamo: los trabajadores viales en estado de alerta y movilización

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, realizará asambleas en todos los distritos del país y mantendrá el estado de alerta permanente, en el marco de las negociaciones paritarias que vienen sosteniendo desde la semana pasada con la Secretaría de Trabajo.

Luego de un encuentro sin resultados y la designación de una nueva audiencia para el próximo jueves 27 de noviembre a las 15, los trabajadores viales reclaman una urgente actualización salarial luego de no recibir ningún aumento desde noviembre de 2024.

Aleñá encabezó una reunión virtual con las comisiones, delegados y afiliados de todo el país, en la que expusieron el estado de la paritaria. Allí, se señaló el “grave contexto de desfinanciamiento del organismo y sin actualización salarial desde noviembre de 2024”, lo que impacta directamente “en el bolsillo de cada trabajador y trabajadora vial”, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, la dirigente gremial expresó: “Cuando empecé a trabajar el tema salarial, no imaginaba que había tantos trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza. Hoy les digo con total claridad: es terrible la cantidad de compañeros y compañeras que están en situación de indigencia”.

En este sentido, destacó que “no podemos mirar para otro lado” y que “tenemos que estar presentes, organizados y más unidos que nunca”.

En la misma sintonía, afirmó que desde el gremio deben “sostener un compromiso real con las y los trabajadores”, y la necesidad de “convocar a realizar asambleas en cada rincón del país, para informar, organizarnos y definir los pasos a seguir en esta lucha para defender nuestros derechos en cada lugar de trabajo”.

Cabe destacar que, a través de una serie de presentaciones realizadas por el sindicato ante la Justicia, lograron la apertura de la mesa paritaria el pasado 29 de octubre.

