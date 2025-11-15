La combustión de productos agroquímicos –que incluyen pesticidas, herbicidas y fertilizantes– genera una compleja mezcla de gases y partículas que pueden ser altamente dañinas al ser inhaladas o entrar en contacto con la piel, según pudo averiguar Noticias Argentinas en consulta con especialistas.

El Cóctel Tóxico: agravamiento respiratorio y riesgo crónico

Aunque las autoridades aún no han emitido un listado definitivo de las sustancias químicas liberadas en el aire tras la emergencia, los expertos en toxicología ambiental y salud pública advierten sobre los peligros inherentes a este tipo de siniestros.vmv2Cw

Problemas Respiratorios Agudos: A corto plazo, la exposición a estos humos puede provocar desde irritación severa en ojos, nariz y garganta hasta ataques de asma, bronquitis aguda y neumonitis química. Los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el hollín, que actúan como vehículos de las toxinas, son especialmente peligrosos para niños, ancianos y personas con afecciones respiratorias preexistentes.

Agroquímicos Específicos: Si entre las sustancias quemadas había organofosforados o carbamatos (tipos comunes de pesticidas), la exposición podría derivar en síndromes de intoxicación, afectando el sistema nervioso y generando síntomas como náuseas, vómitos, mareos y, en casos graves, convulsiones.

Riesgo Crónico y Oncogénico: La mayor preocupación a mediano y largo plazo recae en la posible liberación de compuestos persistentes o carcinógenos, como dioxinas y furanos, que se forman durante la combustión incompleta de materiales que contienen cloro. Estos contaminantes pueden depositarse en el suelo y el agua, ingresar a la cadena alimentaria y aumentar el riesgo de padecer cáncer, problemas endocrinos y alteraciones del sistema inmunitario años después de la exposición inicial.

Fabián García, Director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires en declaraciones a Noticias Argentinas intentó llevar tranquilidad a la población asegurando que «no hay ningún tipo de problema para los vecinos» y que el incendio estaba contenido. No obstante, la principal recomendación de su área para los residentes de la zona fue: «que cierren las puertas, las ventanas y eviten circular por la zona» debido al humo.

Recomendaciones y próximos pasos

Ante la incertidumbre, las autoridades de Defensa Civil han recomendado a los vecinos de Spegazzini y zonas aledañas evitar el contacto con el hollín y el material particulado depositado, no consumir frutas y verduras de huertas cercanas sin un análisis previo y mantener ventanas cerradas. La comunidad espera ahora la máxima transparencia y celeridad por parte de los organismos de control ambiental para determinar qué químicos se liberaron y cómo mitigar el impacto en la salud de miles de personas.

Noticias Argentinas.-