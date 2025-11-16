Roque Pérez celebró el 75° aniversario de la Escuela N° 21

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al secretario general Nahuel Tolosa, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Gerardo Belardinelli, el director de Asuntos Educativos Jonathan Bustos, el director de la Escuela N°21 Guillermo Buezas, funcionarios, concejales, consejeros escolares, autoridades educativas, vecinas, vecinos, exalumnos y alumnos, participaron de un emotivo acto para conmemorar el 75° aniversario de la institución.
Durante la ceremonia, se destacó la importancia histórica y comunitaria de la Escuela N°21 y el rol fundamental que ha cumplido a lo largo de las décadas en la formación de generaciones de roqueperenses.
El Gobierno Municipal reafirmó su compromiso con la educación pública, señalando que continúa trabajando para mejorar las condiciones edilicias y garantizar el derecho a la educación en Roque Pérez, acompañando permanentemente a las instituciones educativas del distrito.-
