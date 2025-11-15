15 de noviembre de 2025

Alerta naranja por tormentas en Roque Pérez y la zona

Redacción 4 horas atrás

 

Durante la tarde y noche de hoy, el área en naranja será afectada por tormentas localmente fuertes o severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Defensa Civil Roque Pérez

