Alerta naranja por tormentas en Roque Pérez y la zona

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Durante la tarde y noche de hoy, el área en naranja será afectada por tormentas localmente fuertes o severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Defensa Civil Roque Pérez

Me gusta esto: Me gusta Cargando...