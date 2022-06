El hijo de Valeria Mazza rompió el silencio y dio detalles sobre la noche que recibió la brutal golpiza

Tiziano Gravier, hijo de la modelo Valeria Mazza, habló por primera vez tras salir de su internación sobre la golpiza que recibió a la salida de un boliche en Rosario, en donde le produjeron la fractura de su mandíbula.

En relación a sus dos operaciones, el joven detalló que «la primera operación fue la factura de la mandíbula», en tanto que «la segunda operación fue porque encontraron otra fisura» y todavía tiene «cuatro tornillos» que se los sacarían «la semana que viene».

«Anímicamente fueron días complicados, estuve angustiado un tiempo, tenía subidas y bajadas. Estuvo bueno que muchos amigos me vinieron a visitar al hospital y a casa», subrayó Gravier, en diálogo con Canal 13.

Respecto a lo que fue la noche de la agresión, el hijo de Valeria Mazza había salido con unos primos, y a la salida del boliche pasaron a buscar a unas amigas por otro, a cinco cuadras, cuando se produjo el cruce con dos jóvenes.

«Yo estaba con mi hermano, cruzamos la calle, Escucho que alguien de mi derecha me dice ´Ey, tincho´, y cuando lo miro me como un golpe. No tengo tiempo de contestarle ni de reaccionar. Al primero que me pega nunca lo veo, no podría reconocerlo», enfatizó el deportista.

Al respecto, el joven continuó: «Tengo una imagen de costado que veo como se le van a mi hermano y fue instintivo sacar a mi hermano de ahí. Recupero el equilibrio y salgo corriendo, con el envión lo empujo y lo traigo conmigo y salimos corriendo. Ya estaba escupiendo sangre y sabía que tenía la mandíbula rota».

«Cuando me dijeron que me tenían que internar me cayó un poco todo. Me puse triste, porque entras al cuarto y te sentís tan vulnerable. Entiendo que este caso tomo mucha repercusión, pero no soy el primero y lamentablemente no creo que sea el último. Hoy en día hay muchísima violencia, no creo que estos chicos me hayan pegado porque sabían quienes era mis papás», remarcó Gravier.

Sobre esta línea, dijo que quiere aportar su «granito de arena para que no pase más» y que, por otra parte, logró «aceptar de a poco esta nueva realidad y el proceso de recuperación que tiene el cuerpo».

