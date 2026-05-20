Duro comunicado de docentes de la Universidad de San Andrés tras la disertación de Javier Milei.

«El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión», concluye la misiva.

Con este fuerte posicionamiento, el colectivo docente de San Andrés buscó neutralizar cualquier intento de utilización política de la visita presidencial del lunes, dejando en claro que la defensa del presupuesto universitario y el cumplimiento de las leyes de financiamiento es un reclamo transversal que une tanto a las instituciones públicas como a las privadas.

El comunicado completo de los docentes de la Universidad de San Andrés donde disertó Javier Milei

«Buenos Aires, 19 de mayo de 2026

Los abajo firmantes, profesores e investigadores de la Universidad de San Andrés, en ocasión de la visita del presidente de la Nación a nuestra casa de estudios, reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino.

Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación.

El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión.

Firmas:

Accomazzo Scotti, Natalia; Aisenstein, Angela; Abkiewicz, Ariel; Alemandi, Marcela María; Alías, Benjamín; Alles, Santiago; Andrada, Juan Cruz, André, Fernando; Anijovich, Rebeca; Ansolabehere, Pablo; Appugliese, Silvia Lorena; Aranguren, Catalina; Artopoulos, Alejandro; Balmaceda, Tomás; Bollini, Mariela; Bompadre, Rolando J.; Bouzas, Roberto; Buceta, Lucía; Bunge, Roberto; Buonuome, Juan; Busaniche, María Beatriz, Caimari, Lila; Calandri, Ismael; Canziani, Verónica; Caparrós, María Belén; Capelli, Lucila; Cappelletti, Graciela; Casiraghi, Leandro; Casiraghi, Tadeo; Castillo, Lilian; Castro, Gastón; Clark Di Leoni, Patricio; Coldeira, María Florencia; Cresto, Eleonora; Darmohraj, Adrian; Di Virgilio, María Mercedes; Dieleke, Edgardo; Dimant, Verónica; Dvoskin, Roberto; Edul, Cynthia; Escorcielo, Paula; Fededa, Juan Pablo; Fernández Molero, Diego; Fernández Piana, Lucas; Fernández Vallejo, Pablo; Fernández, Noelia; Ferrante, Franco; Ferrari, Analía; Fraiman, Daniel; Frías, Pedro; Galimidi, José Luis; Garaglia, Laura; García Negroni, María Marta; García Ramírez, Eduardo; Garibotti, María Belén; Garramuño, Florencia; Giribet, Juan Ignacio; Giusti, Sebastián; Golombek, Diego; Gómez Caride, Ezequiel; Gutiérrez, Gonzalo; Hora, Roy; Horne, Luz; Lassalle, Silvia; Leona, Julia; Lescano, Victoria; Libenson, Manuel; Liceaga, Mariana; Lombardo, Verónica; Lomé, Mariana; López Heine, Luna; López, Juan Manuel; Mantegna, Micaela; Marino, Santiago; Mas, Ignacio; Matovich, Iván; McCallum, Stephanie; McLoughlin, Mariana; Medina, Daniela; Merke, Federico; Mitchelstein, Eugenia; Monardo, Iván; Montagna, Georgina; Monti, Natalia; Morales, Noelia; Moreno, Verónica; Munilla, Lia; Novik, Laura; Oelsner, Andrea; Orbaiz, Pedro; Ottolenghi Viterbi, Tomás; Pando, Diego; Pérez, Gonzalo; Ponce, Camila Mariana; Pose, Claudio; Purita, Lara; Ramírez Gelbes, Silvia; Reynoso, Diego; Rivas, Axel; Rivero, Silvana; Roca, Agustín; Rodríguez Cirone, Emanuel; Romero, Nicolás; Rumi, Florencia; Sachella, Tomás; Sanz Perl, Yonatan; Schreider, Abigail; Scorticati, Camila; Scotti, Melisa; Seifert, Marcos; Serulnikov, Sergio; Singer, Joaquín C.; Siverino Bavio, Paula; Sosa Escudero, Walter; Spiousas, Ignacio; Steeb, Fernando; Steiervalt, Andrea; Suenzo, Facundo; Svarc, Marcela; Szychowski, Lucía; Tcherbbis Testa, Jimena; Trebucq, Laura; Trigo, Fabián; Turco, Pablo Alejandro; Ubelaker, Lisa; Vasen, Gustavo; Vrljicak, Lucía; Walter, Jorge; Zimmermann, Eduardo, y siguen firmas.».

Gentileza de MinutoUno.-