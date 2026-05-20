Marcha Federal en defensa de la Salud Pública contra el ajuste de Milei

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Trabajadores sanitarios, sindicatos y organizaciones sociales movilizarán este miércoles desde las 13 para denunciar el desfinanciamiento del sistema y reclamar la restitución de programas, medicamentos y vacunas.

Bajo el lema “La salud no puede esperar”, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud convocaron a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para este miércoles con el objetivo de visibilizar el impacto del ajuste del Gobierno nacional sobre hospitales, centros de salud y pacientes de todo el país.

La movilización comenzará a las 13 horas frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminará en Plaza de Mayo. Los organizadores denuncian que el desfinanciamiento del sistema sanitario ya afecta el acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos, y advierten que la situación es especialmente crítica para los sectores más vulnerables.

Entre los principales indicadores difundidos por los convocantes, señalan que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos.

Además, aseguran que la mitad de las personas que hoy se atienden en el sistema público cuenta con obra social o prepaga, un dato que refleja el deterioro de la cobertura del sector privado y el aumento de la presión sobre hospitales y centros de salud estatales.

Jubilados sin medicamentos

El diagnóstico también alcanza a los jubilados: uno de cada cuatro no puede acceder a los medicamentos que necesita, mientras que el PAMI habría perdido el 40% de su presupuesto, según denuncian los organizadores.

A esto se suma el cierre del programa Remediar, una política sanitaria que durante años garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas en todo el país.

«Estamos viendo cómo el ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento», afirmó Manuel Fonseca, uno de los impulsores de la convocatoria.

El referente del Foro por el Derecho a la Salud sostuvo que la situación impacta especialmente sobre quienes dependen exclusivamente del sistema público para recibir atención médica, medicación y cuidados.

En ese sentido, reclamó la restitución de programas sanitarios, la normalización en la provisión de medicamentos y vacunas, y el fortalecimiento urgente del sistema público de salud.

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Gentileza de Tiempo Argentino. Foto: Edgardo Gómez.-

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