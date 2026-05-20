WhatsApp Web: Reportaron problemas en Argentina, México y otros países

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Una falla sin precedentes afectó a millones de usuarios de WhatsApp Web en varios países de América Latina, incluyendo a Argentina y México. Cerca de las 21:30 horas de ayer, la plataforma de mensajería de Meta experimentó una caída abrupta en su servicio de escritorio que generó desconcierto absoluto en las redes sociales debido a un extraño comportamiento en su servidor.

A diferencia de los cortes tradicionales de servicio —donde la página simplemente no carga o muestra un cartel de «error de conexión»—, los usuarios que intentan ingresar a web.whatsapp.com se encuentran con que el sitio los redirecciona de manera automática y directa a la página principal de Facebook, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas.

«Pensé que tenía un virus en la computadora», detalló un usuario en X, reflejando el pensamiento de muchos que creyeron estar siendo víctimas de un hackeo o un ataque de phishing.

Hasta el momento, los reportes en el sitio especializado DownDetector muestran una curva vertical de quejas enfocadas exclusivamente en la versión de navegador, mientras que la aplicación para teléfonos celulares parece seguir funcionando con normalidad para el envío y recepción de textos.

¿Un bucle interno dentro de Meta?

Especialistas en seguridad informática y redes comenzaron a barajar las primeras hipótesis en el entorno digital. Debido a que ambas plataformas pertenecen al mismo conglomerado tecnológico (Meta), la teoría más fuerte apunta a un error grave en la configuración de las tablas de DNS (Sistema de Nombres de Dominio) de la compañía o un fallo en las rutas de redirección interna durante una actualización de servidores. Al compartir infraestructura, un colapso en el enrutamiento de WhatsApp habría «desviado» el tráfico hacia los servidores centrales de Facebook.

Por el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial para aclarar las causas de este insólito bug.-

Noticias Argentinas.-

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