“Zona Fría”: el Gobierno va a la sesión con los votos justos y negoció subsidios por “zona cálida” para seis provincias

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En Diputados, el oficialismo está cerca del garantizarse el quórum con sus aliados, pero enfrenta un panorama de incertidumbre respecto de los cambios en el régimen de subsidios al consumo gas en regiones con clima frío.

En medio de turbulencias de último momento que hacen peligrar la aprobación del régimen reducido por «zona fría» en la Cámara de Diputados, el Gobierno negoció con seis provincias el otorgamiento de un esquema de subsidios por «zona cálida» de manera tal de asegurar votos que estaban en duda de cara a la sesión prevista para mañana.

«Son muchas concesiones en materia energética, que se negociaron por fuera del texto de la ley, que no va a tener más modificaciones de las que ya se hicieron. La negociación la está llevando (el ministro de Interior, Diego) Santilli«, puntualizaron altas fuentes de la Presidencia de la Cámara de Diputados a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso.

Según detallaron, las «concesiones» fueron hechas a las provincias Jujuy, Catamarca, Misiones, Tucumán, Santa Fe y Salta y son subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano hasta una determinada cantidad de kilovatios.

La sesión pedida por el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros diputados libertarios tiene como horario de arranque las 10, y se supone que el oficialismo ya tiene el número suficiente para el quórum.

«Estamos en 131 o 132 para el quórum. Los nuestros bajan todos. No está asegurado pero tenemos confianza», señalaron desde el oficialismo.

Subrayaron que la readecuación del régimen de subsidios al consumo de gas por zona fría le traerá al Gobierno un ahorro fiscal de entre «200 mil millones y 460 mil millones de pesos».

De conseguir el quórum, habrá cumplido con el primer objetivo de la jornada que es pisar la convocatoria para una hora más tarde de la oposición, que pretendía seguir percutiendo en el Congreso en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

«El eje del comportamiento del bloque (de LLA) es que se mantengan todos sentados en todo momento«, explicaron, y resaltaron que no puede dar lugar a descuidos o desatenciones ya que se podría poner en riesgo la continuidad de la sesión.

Al margen del quórum, un objetivo a priori asequible para el oficialismo incluso tomando estimaciones conservadoras, en las últimas horas se enturbió el panorama respecto de la aprobación de la reducción del régimen de zona fría, con la provincia de Córdoba como epicentro de los nubarrones.

Se trata de una de las provincias del medio (como San Luis), que se quedarían sin los beneficios por «zona fría» y tampoco serán recompensadas con subsidios por «zona cálida».

El gobernador Martín Llaryora se puso al frente del reclamo en un encuentro con 13 intendentes, donde bajó una línea clara a los diputados cordobeses para que rechacen la iniciativa que quitará los subsidios a todos los municipios del sur de la provincia.

«Luego de la reunión intendentes y jefes comunales de 13 departamentos de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, advertimos que el proyecto nacional que modifica la Zona Fría pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos. Es decir, a más de la mitad de la población provincial», indicó.

Según alertó, la modificación del régimen de zona fría «podría implicar aumentos en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, con especial incidencia durante los meses de invierno».

La Agencia Noticias Argentinas pudo confirmar con fuentes del sub bloque cordobés integrante de Provincias Unidas que los seis diputados nacionales votarán en contra del proyecto del oficialismo.

Según señalaron, el oficialismo blindó el texto luego de una serie de modificaciones menores y le bajó la persiana a cualquier posibilidad de negociación.

En el plenario de comisiones de las comisiones de Energía y Presupuesto donde el oficialismo logró el dictamen de mayoría, los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge se abstuvieron de poner la firma ni a a ese ni a ninguno de los otros dos despachos que salieron (ni siquiera al de Provincias Unidas).

Así las cosas, la aprobación en el recinto de la iniciativa oficialista pende de un hilo y su resultado final estará supeditado a lograr una concurrencia casi perfecta de los diputados propios y delos aliados.

El dictamen de mayoría había obtenido 46 firmas, contando las de La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal y el MID, y las adhesiones con disidencias parciales de la UCR, Producción y Trabajo (San Juan) e Independencia (Tucumán). También cerrarían filas con el Gobierno los diputados de Elijo Catamarca.

De todos modos, habrá que prestar especial atención a la cantidad de ausencias dentro de este conglomerado filo oficialista, ya que una cantidad significativa de bajas podría hacer que trastabille la media sanción.

La iniciativa del Gobierno reduce el alcance geográfico del régimen de «zona fría» y solamente mantiene la política de subsidios a usuarios de gas de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Con el nuevo régimen, según especificó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, cuando le tocó exponer en la Cámara baja, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un «descuento superior al 75%» sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

El descuento también alcanza a hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), portadores del Certificado Único por Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares

La funcionaria detalló que a partir de los cambios en el régimen de zona fría se va a subsidiar el metro cúbico de consumo de gas natural y se dejará de subsidiar el cargo fijo de distribución.

El temario de la sesión incluye, además de la readecuación del régimen de zona fría, la «ley Hojarasca», una depuración del digesto jurídico con la eliminación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.

También el temario abarca la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

Noticias Argentinas.-

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