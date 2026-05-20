Caso Adorni: la estrategia que estudia Bullrich para presionar al jefe de Gabinete

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En sintonía con el contrapunto que marcó la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich, quien exigió que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipe la presentación de su declaración jurada, profundiza su postura y no descarta exhibir su propia declaración antes del plazo que vence en julio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora sigue de cerca el tema con su contadora, y aunque podría tenerla lista antes, la lectura está en qué detrás del accionar que alcanza a la totalidad de los ministros, se esconde una nueva gestualidad por presionar al ministro coordinador que prometió anticipar los plazos.

Hace catorce días atrás, cuando el presidente Javier Milei salió a matizar las declaraciones de la jefa de bloque libertaria, Adorni asumió el compromiso de explicar su situación patrimonial. Desde su entorno anticiparon que está involucrado en el tema y garantizaron que podría presentar el detalle de su patrimonio para los primeros días de junio.

El eventual adelantamiento de Bullrich, aún en estudio, no fue bien recibido por un sector de la administración libertaria. «No sorprende. Es dañina y hace cosas para lastimar», sintetizó ante esta agencia una fuente al tanto.

Más allá de la jugada, lo que queda en evidencia es la tensión existente entre la senadora y el funcionario que fue blindado por los hermanos Milei en más de una oportunidad.

Lo cierto es que el reciente estallido de la interna entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en cabeza del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, parece darle aire al ministro coordinador que la semana pasada vivió momentos de tensión tras los movimientos en su causa a raíz de la declaración del contratista Mariano Tabar, quien realizó las refacciones de la casa ubicada en el country Indio Cuá.

Asimismo, luego de hacer público el contrapunto, Bullrich prometió desescalar la tensión y evitó nuevos reclamos sobre el tema. «Ya dejó en clara su posición. Ahora hace falta esperar un tiempo prudencial», sostuvieron desde su entorno.

Las tribus que coexisten en el Poder Ejecutivo parecen multiplicarse. Cansada de reclamar la intervención de Milei en la interna, Bullrich eligió tomar su propio camino.

La próxima semana, la administración libertaria organizó una serie de reuniones con intención de orden a la tropa y finalmente discutir las estrategias para retomar la agenda. El lunes 24 de mayo, post Te Deum, se reunirá el Gabinete y al día siguiente la mesa política que incluye a varios funcionarios y legisladores enfrentados volverá a verse las caras.

El lunes será la primera vez que todos los actores vuelvan a reunirse luego de que Caputo acusara al entorno de los Menem de manejar una cuenta anónima de X con críticas al Gobierno. Además, comenzará a correr el plazo fijado por el ministro coordinador para presentar su declaración.

Noticias Argentinas.-

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