ACARA: Los patentamientos de vehículos caen 5,7% en 2026

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La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina informó que durante abril de 2026 se patentaron 47.564 vehículos en el país. Con estos números, el acumulado del primer cuatrimestre del año alcanzó las 205.114 unidades patentadas, lo que implica una retracción del 5,7% frente al mismo período de 2025.

Sebastián Beato, presidente de ACARA, destacó el proceso de transformación que atraviesa actualmente el mercado automotor argentino.

“Abril muestra una pequeña caída interanual, pero proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos”, explicó Beato. Sin embargo, remarcó que el escenario cambió fuertemente por la aparición de una nueva oferta de vehículos y por una mayor competencia entre marcas.

Según detalló, la eliminación de algunos impuestos y el desembarco de nuevas automotrices, especialmente asiáticas, están impulsando una baja en los precios y una mejora en el equipamiento disponible. “Las marcas asiáticas llegaron con precios muy convenientes y gran equipamiento, mientras que las generalistas también reconvirtieron diseños, versiones y valores”, señaló.

Para Beato, el principal beneficiado de esta dinámica es el consumidor. “El gran ganador de esta competencia es el cliente”, afirmó, y agregó que el contexto macroeconómico también favorece la aparición de ofertas y oportunidades de compra.

En ese sentido, destacó que un dólar estable y una economía más ordenada permiten generar mejores condiciones para acceder a un vehículo cero kilómetro. “Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo 0 km”, concluyó.

Fuente: ACARA. Gentileza Taller Actual.-

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