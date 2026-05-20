Insólito: el Ejército cambia hasta 70 toneladas de membrillo por repuestos para una Chevrolet S10

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La Dirección de Remonta y Veterinaria lanzó una licitación privada para entregar membrillo del establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza, a cambio de un paquete completo de autopartes para poner en funcionamiento una camioneta modelo 2010.

Por Ariel Festa.

El Ejército Argentino abrió una licitación privada para concretar una operación poco habitual: entregar hasta 70.000 kilos de membrillos a cambio de repuestos para una camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4×4 Electronic CD modelo 2010, perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza.

Según supo la Agencia Noticias Argentina, el procedimiento fue impulsado por la Dirección de Remonta y Veterinaria bajo la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, expediente EX-2026-24091786-APN-DRV#EA, dentro del rubro comercial “Equipos”. El objeto formal del pliego es la “permuta de TN de membrillo por repuestos para camioneta Chevrolet S10 2.8 TDI STD 4×4 modelo 2010 en Establecimiento Cuadro Nacional”.

El documento oficial explica que la operación se realiza para poner en correcto funcionamiento la camioneta del establecimiento mendocino. A cambio, la Dirección de Remonta y Veterinaria entregará hasta 70 toneladas de membrillos, que deberán ser retiradas por el adjudicatario en el predio de Cuadro Nacional, San Rafael.

La lógica de la licitación también resulta llamativa: ganará la oferta más conveniente, pero no por el precio más bajo en pesos, sino por la firma que pida la menor cantidad de kilos de membrillos a cambio del paquete de repuestos. El propio pliego aclara que el sistema COMPR.AR obliga a cargar un monto en dinero y que, por no tener una modalidad específica para intercambios no dinerarios, los oferentes deberán completar el “precio unitario” con la suma mínima de $0,000001.

La lista de autopartes exigidas incluye 31 ítems: filtros de aire, combustible, aceite y habitáculo; semiejes completos derecho e izquierdo; fuelles de homocinética y triceta; masas delanteras ABS; rótulas inferiores y superiores; extremos de dirección largos y cortos; bieletas y bujes de barra estabilizadora; bujes de parrilla superior e inferior; brazos pitman y auxiliar; amortiguador diferencial; pastillas, cilindros, cinta y kit de reparación de freno; triceta de semieje; kit de embrague con crapodina; volante de embrague; bomba de agua; correa con accesorios; tensor; y escobillas limpiaparabrisas.

El adjudicatario deberá entregar los repuestos en un plazo máximo de 30 días corridos y recién después podrá retirar los membrillos. Además, la fruta no podrá permanecer en el establecimiento más de 20 días hábiles luego de entregados los repuestos, y las autopartes deberán contar con una garantía mínima de seis meses por desperfectos.

El pliego establece que todos los gastos de flete de los repuestos estarán a cargo del oferente y que las tasas, impuestos nacionales, provinciales y municipales, más los gastos derivados de la comercialización posterior de los membrillos, quedarán bajo responsabilidad exclusiva del adjudicatario.

La contratación se tramita por COMPR.AR, donde se realizan consultas, presentación de ofertas, apertura y vistas. No se aceptan consultas telefónicas ni por correo electrónico, y las ofertas deben mantenerse por 60 días corridos, con prórroga automática por períodos iguales, aunque la extensión no puede superar los seis meses desde la apertura.

El pliego también identifica a las autoridades con competencia en el procedimiento: el subdirector de Remonta y Veterinaria, coronel Ángel Octavio Peluffo, para autorizar la convocatoria, aprobar el pliego, dejar sin efecto o declarar desierto el trámite; y el director de Remonta y Veterinaria, general de brigada Julián Andrés Massi Filippa, para adjudicar o declarar fracasado el procedimiento.

Aunque no se exige garantía de mantenimiento de oferta, el adjudicatario sí deberá integrar una garantía de cumplimiento de contrato de $750.000 dentro de los cinco días hábiles administrativos de recibido el documento contractual. Si no la presenta, el organismo podrá rescindir el contrato e intimar al pago del importe equivalente.

El esquema contempla impugnaciones al dictamen de evaluación dentro de los tres días hábiles administrativos posteriores a su notificación. En esos casos, la garantía de impugnación será del 3% del monto de la oferta del renglón cuestionado o de $250.000 cuando se impugnen cuestiones generales o no exista adjudicación recomendada para un renglón específico.

También hay cláusulas de mora, rescisión y sanciones. La multa por atraso será del 0,05% del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de demora; las multas no podrán superar el 100% del valor del contrato; y las sanciones posibles incluyen apercibimiento, suspensión e inhabilitación.

El contrato no podrá transferirse ni cederse sin autorización previa de la autoridad competente. Además, cualquier disputa judicial quedará sometida a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal, con renuncia expresa del adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción.

La documentación oficial fue firmada en el sistema GDE: el pliego figura con fecha 9 de marzo de 2026 y firma del teniente primero Iván González Atia, mientras que las especificaciones técnicas aparecen fechadas el 10 de febrero de 2026 y firmadas por el mayor Juan José Van Lierde.

Noticias Argentinas.-

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