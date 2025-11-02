Eduardo Aliverti puso en cuestión el liderazgo de Cristina Kirchner: “Hay un sector del peronismo atado su conducción”

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El periodista Eduardo Aliverti cuestionó ayer sábado el liderazgo de la expresidenta Cristina Kirchner al considerar que hay un sector del peronismo “atado” a su conducción política.

“Hay un sector del peronismo atado a la conducción y la memoria de Cristina (Kirchner)”, sostuvo el comunicador, quien siempre se mostró cercano a las ideas de la de la exmandataria.

Y añadió que existe una discusión sobre el liderazgo de la titular del PJ: “La tengo en un altar desde el punto de vista histórico y pasé a tener muchas diferencias políticas”.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...