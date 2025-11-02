2 de noviembre de 2025

Eduardo Aliverti puso en cuestión el liderazgo de Cristina Kirchner: “Hay un sector del peronismo atado su conducción”

Redacción 3 horas atrás

El periodista Eduardo Aliverti cuestionó ayer sábado el liderazgo de la expresidenta Cristina Kirchner al considerar que hay un sector del peronismo “atado” a su conducción política.

“Hay un sector del peronismo atado a la conducción y la memoria de Cristina (Kirchner)”, sostuvo el comunicador, quien siempre se mostró cercano a las ideas de la de la exmandataria.

Y añadió que existe una discusión sobre el liderazgo de la titular del PJ: “La tengo en un altar desde el punto de vista histórico y pasé a tener muchas diferencias políticas”.

Noticias Argentinas.-

