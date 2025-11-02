Eduardo Aliverti puso en cuestión el liderazgo de Cristina Kirchner: “Hay un sector del peronismo atado su conducción”

El periodista Eduardo Aliverti cuestionó ayer sábado el liderazgo de la expresidenta Cristina Kirchner al considerar que hay un sector del peronismo “atado” a su conducción política.
“Hay un sector del peronismo atado a la conducción y la memoria de Cristina (Kirchner)”, sostuvo el comunicador, quien siempre se mostró cercano a las ideas de la de la exmandataria.
Y añadió que existe una discusión sobre el liderazgo de la titular del PJ: “La tengo en un altar desde el punto de vista histórico y pasé a tener muchas diferencias políticas”.
Noticias Argentinas.-
