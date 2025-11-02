Airbag anunció una quinta función en River

El grupo, que agotó en tiempo récord sus cuatro presentaciones anteriores, se convertirá en la primera banda argentina en ofrecer cinco shows en el estadio en un mismo año.

Airbag lo hizo una vez más. Luego de agotar las entradas para su cuarto Estadio Monumental en menos de 24 horas, el trío compuesto por Guido, Patricio y Gastón Sardelli confirmó una quinta presentación para el 18 de diciembre, en el marco de la gira “El Club de la Pelea – I”. Con este anuncio, la banda alcanza un logro sin precedentes: cinco shows en River durante 2025, una marca que consolida su lugar entre los artistas más convocantes del país.

Las primeras cuatro funciones —31 de mayo, 1 de junio, 5 de octubre y 17 de diciembre— congregaron a más de 225.000 personas y se agotaron en tiempo récord, reflejando la magnitud del fenómeno que rodea al grupo. Este nuevo hito llega en medio de un gran momento artístico para Airbag, impulsado por el lanzamiento de su octavo álbum de estudio y una extensa gira internacional con entradas agotadas en diversos países de Latinoamérica y España.

Foto Carlos Zampini. Estadio Monumental Más, 1/6/2025.-

