Día no laborable con fines turísticos el viernes 21 de noviembre y feriado el lunes 24

Redacción 1 hora atrás
El Día de la Soberanía Nacional, que originalmente cae jueves 20, fue trasladado. El Gobierno también decretó un «día no laborable» con fines turísticos.

El próximo feriado nacional es el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre (que este año cae jueves). Para garantizar un descanso extendido, el Ejecutivo decidió trasladar el feriado al lunes 24 de noviembre.

Además, se creó un día no laborable con fines turísticos el viernes 21 de noviembre. De esta manera, algunos argentinos gozarán de un fin de semana largo de hasta cuatro días.

Fuente: MinutoUno.-

 

