¿La última cena?: Mauricio Macri rompió el silencio tras su reunión con Javier Milei: «No logramos ponernos de acuerdo»

Luego de algunos trascendidos, el expresidente publicó un extenso descargo, en el que cuestionó la salida de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni para reemplazarlo.

Javier Milei compartió en la noche del viernes una cena en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en medio de los cambios en el Gabinete Nacional, y tal como había trascendido, el líder del PRO no quedó para nada conforme con la cumbre, y así lo hizo saber este sábado con un extenso descargo que difundió en redes sociales.

Sin embargo, el propio devaluado líder del PRO reconoció que no lograron ponerse «de acuerdo». Y al parecer, el mayor problema para la falta de consenso fueron los cambios en el Gabinete. «La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa», expresó Macri, con nombres y apellidos. El expresidente consideró como «desacertada» la elección de Adorni como jefe de Gabinete, pero también cuestionó la «falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro». El mensaje completo de Mauricio Macri «Ayer (por el viernes) fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo. La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa. El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro. Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país». Gentileza de MinutoUno.- La idea de la reunión nocturna era la búsqueda de consensos que le permitan al libertario ganar gobernabilidad para los próximos dos años y concretar las reformas estructurales que planea.

