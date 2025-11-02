La plataforma de la VTV en PBA para sacar turno de manera sencilla

Esta nueva medida anunciada por el Ministerio de Transporte de la provincia tiene como objetivo agilizar el trámite.
La VTV de la Provincia de Buenos Aires, durante las últimas semanas, lanzó una nueva plataforma digital con el objetivo de simplificar los trámites para los conductores. La web, disponible en vtv.gba.gob.ar, está diseñada para ser más segura, accesible desde celulares y facilitar la gestión de turnos en las plantas de revisión.
