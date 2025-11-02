2 de noviembre de 2025

La plataforma de la VTV en PBA para sacar turno de manera sencilla

Redacción

Esta nueva medida anunciada por el Ministerio de Transporte de la provincia tiene como objetivo agilizar el trámite.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene como objetivo principal asegurar el correcto funcionamiento de los coches y (para) reducir accidentes viales. Esto lo logra a través de inspecciones minuciosas realizadas en talleres autorizados, distribuidos en diferentes rincones del país. Por este motivo, es fundamental que los conductores tengan vigente este documentos para evitar problemas como elevadas multas o retención del vehículo.

La VTV de la Provincia de Buenos Aires, durante las últimas semanas, lanzó una nueva plataforma digital con el objetivo de simplificar los trámites para los conductores. La web, disponible en vtv.gba.gob.ar, está diseñada para ser más segura, accesible desde celulares y facilitar la gestión de turnos en las plantas de revisión.

