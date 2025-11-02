La plataforma de la VTV en PBA para sacar turno de manera sencilla

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Esta nueva medida anunciada por el Ministerio de Transporte de la provincia tiene como objetivo agilizar el trámite.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene como objetivo principal asegurar el correcto funcionamiento de los coches y (para) reducir accidentes viales. Esto lo logra a través de inspecciones minuciosas realizadas en talleres autorizados, distribuidos en diferentes rincones del país. Por este motivo, es fundamental que los conductores tengan vigente este documentos para evitar problemas como elevadas multas o retención del vehículo.

La VTV de la Provincia de Buenos Aires, durante las últimas semanas, lanzó una nueva plataforma digital con el objetivo de simplificar los trámites para los conductores. La web, disponible en vtv.gba.gob.ar, está diseñada para ser más segura, accesible desde celulares y facilitar la gestión de turnos en las plantas de revisión.

Entre sus funciones destacan un chat para consultas rápidas, un sistema ágil para reservar turnos y un mapa interactivo con todos los centros habilitados. Con estas mejoras, la VTV tiene como objetivo principal modernizar sus servicios, brindar mayor confianza a los usuarios y adaptarse a las necesidades del mundo digital. Las claves de la nueva web de la VTV de la provincia de Buenos Aires Esta plataforma también incorporó una opción de realizar denuncias anónimas contra sitios falsos. Además, esta plataforma incorporó la opción de realizar denuncias anónimas contra sitios falsos, buscando proteger a los usuarios de estafas y asegurar un servicio seguro. Por otro lado, ante el aumento de fraudes telefónicos como vishing y wangiri, se recomienda utilizar canales oficiales y mantenerse alerta para evitar engaños. Estas son las nuevas claves de la web de la VTV de la provincia: Turnos online rápidos y sin intermediarios.

Consulta de vencimientos e historial en un solo lugar.

Chat digital para atención personalizada.

Mapa interactivo con todas las plantas oficiales.

Denuncias anónimas de sitios falsos y seguimiento del caso. Gentileza MinutoUno.- Foto: www.rpereznet.com.ar

