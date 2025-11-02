LOBOS: ROBOS EN EN LA FIESTA DEL ASADO EN EL PARQUE MUNICIPAL

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Robaron ruedas de auxilio

Durante la tarde y noche de ayer, en la primera jornada de la Gran Fiesta del Asado y la Tradición en Lobos, se registraron al menos dos robos de ruedas de auxilio de camionetas.

Una de las víctimas tenía su vehículo estacionado dentro del Parque Municipal, mientras que la otra lo había dejado sobre la calle, en inmediaciones del predio. Ambos hechos ocurrieron a pesar de la presencia de patrulleros en los accesos y del intendente Jorge Echeverry, que se encontraba recorriendo el evento.

No se descarta que luego de esta publicación aparezcan más damnificados que también estuvieron en el lugar.

Gentileza de LTVNOK.-

