LOBOS: ROBOS EN EN LA FIESTA DEL ASADO EN EL PARQUE MUNICIPAL

Robaron ruedas de auxilio
Durante la tarde y noche de ayer, en la primera jornada de la Gran Fiesta del Asado y la Tradición en Lobos, se registraron al menos dos robos de ruedas de auxilio de camionetas.
Una de las víctimas tenía su vehículo estacionado dentro del Parque Municipal, mientras que la otra lo había dejado sobre la calle, en inmediaciones del predio. Ambos hechos ocurrieron a pesar de la presencia de patrulleros en los accesos y del intendente Jorge Echeverry, que se encontraba recorriendo el evento.
No se descarta que luego de esta publicación aparezcan más damnificados que también estuvieron en el lugar.
Gentileza de LTVNOK.-
Más historias
Cuenta DNI: los descuentos y promociones para aprovechar en el mes de noviembre
La plataforma de la VTV en PBA para sacar turno de manera sencilla
¿La última cena?: Mauricio Macri rompió el silencio tras su reunión con Javier Milei: «No logramos ponernos de acuerdo»