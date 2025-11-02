Marcha del orgullo LGBTIQ+ 2025: colores, música y rechazo a las políticas del gobierno

Miles de personas se acercaron para celebrar, pero también para expresar un mensaje fuerte.

Nota de Camila Hassan.

Las calles aledañas al Congreso están teñidas de colores, música y el rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei en la 34 edición de la Marcha del orgullo LGBTIQ+ 2025. Allí miles de personas se acercaron ayer sábado 1 de noviembre, para celebrar, pero también para expresar un mensaje fuerte para “frenar la política de odio y la violencia fascista”.

Viviana Cardano, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), habló con la agencia Noticias Argentinas sobre su presencia en la amplia movilización desde Diagonal Norte hacia el Congreso: «Hoy estamos todos acá en rechazo a las políticas de este nuevo gobierno y la persecución que el colectivo LGBTQ+, está sufriendo desde los dichos en Davos de Milei, en adelante».

«Es necesario que en esta marcha no esté solamente el colectivo, sino que estemos todos los compañeros y compañeras de los diferentes sectores. En mi caso soy de la Secretaría de Género de la Junta Interna del Hospital de Pacheco, pero la invitación ha sido para todos, no solamente la comunidad LGBTQ+, sino para los trabajadores estatales», expresó.

En un gran clima donde los camiones, colores, la música, cánticos, el humo de las parrillas y los aromas se mezclan, todos se encuentran abocados a celebrar, pero también a continuar con los reclamos a los rechazos dictados por el Gobierno, como el DNU que quita los medicamentos a las personas trans, a las niñeces trans y la reparación histórica para las mujeres trans adultas mayores.

Mariana, docente de San Fernando y del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), también se acercó y en diálogo con NA contó que se encuentran en la marcha para reclamar «escuelas con inclusión para todas las elecciones de género».

Al ser consultada sobre en qué estado está la Ley de ESI (Educación Sexual Integral) hoy en día y cómo se puede brindar en las escuelas, Mariana explicó: «Al trabajar en la provincia de Buenos Aires, es un panorama totalmente diferente y la ley forma parte ya del diseño curricular de antes, ahora y siempre».

