Días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Los días y los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura:
Sábado 22 de noviembre
- 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
- 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
Domingo 23 de noviembre
- 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)
Lunes 24 de noviembre
- 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
- 19.30 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
- 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
Miércoles 26 de noviembre
- 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
Fuente M1.-
