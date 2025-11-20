20 de noviembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Redacción 4 horas atrás

Los días y los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura:

Sábado 22 de noviembre

  •  20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre

  •  17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

  •  17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.30 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

  •  21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Fuente M1.-

 

