Ornella Calvete, la ahora exfuncionaria de Economía a la que le habrían encontrado 700.000 dólares en su casa

La ahora exfuncionaria del Ministerio de Economía, representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), presentó su renuncia luego de que presuntamente hallaran 700.000 dólares en su domicilio.

La avanzada judicial terminó por comprometerla debido a sus intercambios directos con su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un actor central del entramado delictivo dentro de la ANDIS.

Ornella Calvete ¿Quién es Ornella Calvete?

Ornella Calvete es la hija de Miguel Calvete, mano derecha de Diego Spagnuolo, el extitular de la ANDIS. Era la representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) y ocupaba simultáneamente el cargo de directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía.