Ornella Calvete, la ahora exfuncionaria de Economía a la que le habrían encontrado 700.000 dólares en su casa

Hija del mano derecha de Diego Spagnuolo, la ahora exfuncionaria renunció luego que estallara un nuevo escándalo que sacude al Gobierno.
En el marco del avance de a investigación que impulsa el fiscal Franco Picardi por presuntos sobornos, sobreprecios y lavado de dinero dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ornella Calvete se convirtió en una figura pública de manera abrupta y controversial, luego de que apareciera involucrada.
La ahora exfuncionaria del Ministerio de Economía, representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), presentó su renuncia luego de que presuntamente hallaran 700.000 dólares en su domicilio.
La avanzada judicial terminó por comprometerla debido a sus intercambios directos con su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un actor central del entramado delictivo dentro de la ANDIS.
¿Quién es Ornella Calvete?
La carrera de Calvete en la función pública se interrumpió cuando un allanamiento judicial en su domicilio, realizado en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho, arrojó el hallazgo de una importante cantidad de efectivo.
-
Hallazgo: Los investigadores encontraron 700.000 dólares en efectivo en una caja de seguridad en su casa.
-
Consecuencia: Tras conocerse el hecho, Calvete presentó su renuncia indeclinable al cargo.
-
Situación Judicial: Actualmente, la Justicia investiga el origen de los fondos, intentando determinar si la suma es compatible con sus ingresos declarados como funcionaria pública y si existe alguna vinculación con las licitaciones o manejos de su área. La causa fue caratulada por la Justicia por los delitos mencionados.
Se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025.
Miguel Ángel Calvete es un dirigente conocido por su actividad en el sector supermercadista y en cámaras empresarias vinculadas al comercio. Se desempeñó como referente en organizaciones como la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propietarios Chinos, y también tuvo presencia mediática al opinar sobre cuestiones de consumo, precios y políticas comerciales.
Además, Calvete padre mantuvo vínculos con diversas instituciones públicas y privadas relacionadas con la industria alimenticia y el comercio minorista en Argentina.
