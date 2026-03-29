Cuatro integrantes de una familia fueron detenidos por integrar una banda narcocriminal

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Tres hombres de 59, 25 y 21 años y una mujer de 25 fueron detenidos en la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita, acusados de integrar una banda familiar dedicada a la comercialización de estupefacientes, tras una investigación que se extendió durante un año y se inició a partir de denuncias anónimas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que llevaron a cabo una serie de allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Villa Incor y Villa Río Santa Rosa, donde los sospechosos operaban de manera coordinada en dos puntos de expendio.

Durante los registros, los investigadores, junto a la División K9, secuestraron un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos, varias dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, sustancia de corte y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Según se informó, los implicados cuentan con antecedentes por diversos delitos, entre ellos abuso de armas de fuego, resistencia a la autoridad y robo calificado.

Por último, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Tercero dispuso la imputación de los detenidos por comercialización de estupefacientes agravada y tenencia ilegal de arma de guerra, y ordenó su traslado a sede judicial.

Noticias Argentinas.-

Foto Policía de Córdoba.-

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