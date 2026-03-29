El exjefe del bloque libertario, Zago exigió la renuncia de Adorni: «Por el bien del Presidente y de todos los argentinos»

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El diputado nacional Oscar Zago, exjefe de la bancada oficialista en el Congreso, solicitó públicamente la dimisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras calificar su permanencia en el cargo como un factor de inestabilidad para la administración nacional.

Durante una entrevista radial, el legislador sostuvo que el alejamiento del ministro coordinador resultó necesario “por el bien del Presidente, por el bien del Gobierno y de todos los argentinos”, en un contexto marcado por el escándalo de los vuelos privados a Punta del Este y presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.

En sus declaraciones, Zago fue taxativo al cuestionar el perfil del funcionario y la contradicción ética que, según su visión, representó su situación judicial. “Cuando el destrato, la soberbia, la pedantería es mala, y mucho peor cuando sos crítico de todo hecho de corrupción y terminás siendo investigado por los mismos actos”, disparó el diputado.

Para el exlíder del bloque libertario, resultó contraproducente para la conducción del país sostener a un jefe de Gabinete cuestionado que ocupa un lugar de alta jerarquía en la línea sucesoria, advirtiendo que los problemas internos no debieron interferir con la gestión del Estado.

Asimismo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el legislador deslizó que la continuidad de Adorni no respondió a una voluntad directa del primer mandatario, sino a factores externos dentro del organigrama de la Casa Rosada. “Si lo dejan elegir al Presidente, Adorni no estaría más”, aseguró Zago, sugiriendo que la figura de Karina Milei fue el sostén político del ministro.

El diputado insistió en que el jefe de Estado se vio condicionado por presiones internas que impidieron la remoción del funcionario, a pesar de las sospechas que pesaron sobre su desempeño y la falta de transparencia en sus bienes.

Finalmente, Zago se refirió a las fracturas dentro del espacio libertario y advirtió sobre las consecuencias de anteponer las disputas partidarias a la responsabilidad de gobernar. Al respecto, señaló que, si bien todos los partidos poseen diferencias, el ejercicio del poder exigió dejar de lado las internas, especialmente cuando estuvieron vinculadas a presuntos actos de corrupción.

“No podés perjudicar a un país porque tenés problemas internos por actos de corrupción”, concluyó el diputado, subrayando que la crisis de gabinete afectó directamente la credibilidad de la administración nacional.

Noticias Argentinas.-

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