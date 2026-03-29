Reconocida marca de alimentos invierte en producción y genera 700 nuevos puestos de trabajo

Una reconocida marca de fabricación de alimentos informó que se expande y prevé crear 700 nuevos puestos de trabajo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de la firma Marolio, cuyo nuevo polo industrial tendrá asiento a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en la localidad de General Rodríguez.
Víctor Fera, dueño de la empresa, se mostró “orgulloso” de seguir apostando por el país al comunicar la novedad en su red social X (@victorferaok).
“Orgullosos de invertir en Argentina con un nuevo centro de distribución, finalización de la planta de vinagre y molinos de trigo en General Rodríguez. Comenzamos con los trámites de inicio de obra de construcción en el Municipio, así generamos ya 200 puestos de trabajo y luego 500 más”, escribió en su red social X para dar a conocer la noticia.
Noticias Argentinas.-
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