Creativa muestra anual del Taller de Expresiones Artísticas en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El viernes 14, en el Galpón de Exposiciones Jorge Caro, ubicado en el parque del ferrocarril, se llevó a cabo la muestra anual de los alumnos del Centro de Día y del Taller de Niños, que dependen de la Dirección de Discapacidad del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Marcia Peix Chaín.

Dibujos, esculturas y piezas creadas con arcilla, barro, piedras y otros materiales sustentables dieron un colorido y expresivo marco a la jornada, donde la inclusión, la creatividad y el compañerismo fueron los grandes protagonistas.

Las actividades son coordinadas por Azul Bosa, profesora de Artes Visuales a cargo del Taller de Experiencias Creativas, y por la arquitecta sustentable Ingrid Kodols, responsable del Taller de Huerta y Construcción Sustentable.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...