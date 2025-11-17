Javier Milei negó que vaya a eliminar el monotributo: «Mentiras y operaciones»

Previamente, Adorni había dicho: «Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son». Y concluyó: «Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa».