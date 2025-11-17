Javier Milei negó que vaya a eliminar el monotributo: «Mentiras y operaciones»

Tras la primera conferencia de Manuel Adorni en su doble de jefe de Gabinete y vocero, donde desestimó las versiones sobre la voluntad del gobierno de Javier Milei de avanzar en la eliminación del monotributo, ahora se sumó el propio mandatario a desmentirlo. El presidente Javier Milei negó que impulsarían esa medida: “Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.
“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, añadió el Presidente, quien señaló que se trató de una noticia falsa: “Con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran”.
Previamente, Adorni había dicho: «Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son». Y concluyó: «Por supuesto, aclarar que cualquier afirmación sobre alguna medida que no haya salido, que no se haya conocido o que no la hayamos comunicado por canales oficiales, a priori es falsa».
¿Que pasará con el monotributo?
Según trascendió este jueves, el gobierno libertario está analizando una profunda reforma laboral y tributaria, que incluiría la eliminación del monotributo.
- Régimen de Autónomos: Se evalúa elevar la base mínima de aportes, con una escala modificada que pasaría de la actual de $\$50.000-\$700.000$ a una de $\$100.000-\$500.000$. Además, se habilitarían deducciones de gastos personales.
- Impuesto a las Ganancias: Se planea un rediseño que unificaría el mínimo no imponible en torno a un salario promedio de $1,7 millones mensuales en 2025. Para la segunda mitad del año, un soltero sin hijos comenzaría a pagar Ganancias a partir de un salario bruto cercano a $2,84 millones. Este cambio incorporaría a unas 3 millones de personas al régimen de facturación, manteniendo la escala del 5% al 35%.
