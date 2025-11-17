Detuvieron a un policía acusado de secuestrar y abusar de una joven en La Plata a plena luz del día

El brutal hecho ocurrió el pasado jueves, a plena luz del día, en City Bell (calle 14 entre 474 y 476), y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. La víctima fue abordada por el agresor, quien simuló llevar una caja. De manera sorpresiva, el atacante arrojó el objeto y sacó lo que parecía ser un arma de fuego, obligando a la joven a ingresar a su vehículo, un Volkswagen Gol Trend.