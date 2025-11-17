17 de noviembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL LUNES 17: FARMACIA SALINAS

Redacción 2 horas atrás

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL LUNES 17: FARMACIA SALINAS, UBICADA EN AVENIDA PRESIDENTE PERÓN 406.-

 

Más historias

Incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, el intendente Granados informó que casi está extinguido el fuego

3 horas atrás Redacción

Diego Santilli prepara nuevas reuniones con gobernadores, excluyendo a peronistas

4 horas atrás Redacción

Crece el conflicto en Fate tras once meses sin aumento salarial y suspensión de trabajadores

5 horas atrás Redacción