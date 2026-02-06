Con la plata que le prestó Estados Unidos, el Gobierno le pagó el FMI

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El día que técnicos del FMI arribaron a la Argentina, las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) perforaron los u$s45.000 millones luego de que el país efectuara un pago de vencimientos de deuda por USD 823 millones con el organismo.

Para hacerlo, utilizó parte de los fondos que le prestó el Tesoro de Estados Unidos.

Para que el pago no impactara tanto en las reservas, el BCRA logró comprar u$s126 millones, el monto más alto en casi 3 semanas.

Las cotizaciones del dólar

En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.442.

En tanto, el dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

En ese marco, el dólar CCL cerró a $1.501,46 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,1%.

El dólar MEP cerró a $1.460,80 y la brecha con el dólar oficial es de 1,3%.

A su vez, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.898.

Y el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,53.

Mientras que el Bitcoin cotiza en los u$s63.771,60.

Noticias Argentinas.-

