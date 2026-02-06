ADEPA manifestó su preocupación ante la puesta en marcha de una oficina oficial para desmentir “fake news”

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación por el lanzamiento de la “Oficina de Respuesta Oficial”, una usina digital del Gobierno que será utilizada para “desmentir” supuestas “fake news” y operaciones mediáticas de la prensa y de la oposición política.

“La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”, indicó la entidad en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, consideró la organización.

Para ADEPA, “la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas”.

Según expresó la entidad periodística, “el mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión”.

En ese sentido, argumentó que “son las propias personas, en un ecosistema plural y abierto, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información”.

“En síntesis, la gente es el último juez del trabajo periodístico”, concluyó ADEPA.

Este jueves la Oficina de Respuesta Oficial se presentó a través de la red social X con un perfil confrontativo, definiendo su misión como la de «desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política».

Bajo la premisa de que «solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta», la Oficina planteó que su método será «combatir la desinformación brindando más información», diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a «sectores políticos vinculados a la izquierda».

«Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración», manifestó en su comunicado fundacional.

«Es necesario desmentir con claridad y sin rodeos», sostuvo la Oficina de Respuesta Oficial, que aclaró que no buscará «convencer ni imponer una mirada», sino dotar a los ciudadanos de herramientas para «distinguir hechos de operaciones y datos de relatos».

«La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone», remató el comunicado oficial.

Noticias Argentinas.-

