FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL VIERNES 6 DE FEBRERO: FARMACIA ROQUE PÉREZ, UBICADA EN CALLE 9 DE JULIO 1280.- Más historias Noticias Con la plata que le prestó Estados Unidos, el Gobierno le pagó el FMI 2 horas atrás Redacción Noticias ADEPA manifestó su preocupación ante la puesta en marcha de una oficina oficial para desmentir "fake news" 3 horas atrás Redacción Noticias Acuerdo de Libre Comercio con EEUU: se podrán exportar 100 mil toneladas de carne libre de aranceles 4 horas atrás Redacción
