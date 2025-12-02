Caso Maradona: el abogado de Dahiana Madrid está «sorprendido por la doble moral de Burlando y Diego Junior»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El abogado de la enfermera Dahiana Madrid, Rodolfo Baqué, exteriorizó el lunes su sorpresa por «la doble moral, la doble vara y el doble pensamiento jurídico» de su colega Fernando Burlando y de Diego Júnior Maradona Sinagra por oponerse a la audiencia para dar inicio el año que viene al juicio por jurados al que debería ser sometida la trabajadora de la salud por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, Baqué planteó: «Se oponen a la audiencia para el inicio del juicio por jurados de Madrid, porque la sentencia en el juicio inicial de Maradona no está firme, pero sí aceptaron una audiencia en la otra causa por la muerte de Diego, pese a que no hay sentencia firme. O es todo o ninguno».

El juicio por jurados contra Madrid sería en febrero del año próximo y la otra causa que tiene a siete acusados en el banquillo se reanudará el 17 de marzo de 2026, por lo que los querellantes buscarían que la causa contra la enfermera se inicie después de que haya sentencia en el otro.

«Los fiscales sí quieren hacer el juicio por jurados y pidieron llevar a cabo la audiencia los fiscales si quieren hacer el juicio y pidieron hacer la audiencia. Veremos qué resuelve la jueza María Coelho. Espero que la doctora Coelho, quien usa toga en los estados judiciales, debería estar más preocupada por llevar adelante el juicio de Dahiana Madrid que por la vestimenta», remarcó el letrado.

Baqué agregó: «Me tiene verdaderamente sorprendido este doble pensamiento jurídico, esta doble moral, esta doble vara. No me sorprende que Burlando no quiera un juicio por jurados».

«Esto que están haciendo es una clara muestra de tortura y de violencia de género institucional y violatoria para con Dahiana Madrid. No entiendo como la Procuración General de Justicia permite esta situación», arremetió Baqué.

Burlando, que representa en la causa a las hijas mayores de Maradona Dalma y Giannina, coincidió con Diego Júnior Maradona Sinagra en el planteo.

Una nueva audiencia preliminar del caso que investiga la muerte de Diego Armando Maradona se llevará a cabo este martes en los Tribunales de San Isidro, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

La jornada comenzará a las 10:30 en Ituzaingó 340 y se tratarán los testigos que declararán en el juicio que se reanudará el 17 de marzo de 2026 y los acuerdos probatorios.

La audiencia iba a realizarse el pasado 12 de noviembre pero se suspendió por problemas en las agendas de los abogados.

Noticias Argentinas.-

