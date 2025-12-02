2 de diciembre de 2025

CAMBIO EN EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS BANCOS EN LA PROVINCIA. SERÁ DE 8 A 13 HORAS HASTA MARZO

Redacción 58 minutos atrás

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el cambio estacional en los horarios de atención bancaria para combatir las altas temperaturas del verano. Mediante el Decreto N° 2.894/25 publicado en el Boletín Oficial, las sucursales en 108 municipios bonaerenses atenderán al público de 8 a 13 horas, un adelanto de dos horas respecto al esquema habitual de 10 a 15, con vigencia hasta el 22 de marzo de 2026.

La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo provincial, busca minimizar la exposición de clientes y empleados al calor extremo, reduciendo las esperas en horarios pico de insolación. Afecta al Banco Provincia (BAPRO) y al resto de entidades financieras presentes en los distritos listados en el anexo del decreto, que abarca la mayoría de la región Capital y otras zonas clave de la provincia.

Fuente: Revista La Tecla.-

