Alejandra Monteoliva asume hoy como ministra de Seguridad

La designada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumirá el cargo hoy martes en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza (LLA).
«Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich
por el liderazgo y el camino compartido», expresó Monteoliva en sus redes sociales el lunes.
Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agradeció la gestión de la saliente de Bullrich, quien asumirá esta semana como senadora nacional.
