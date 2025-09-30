Avances en la cooperación entre el Municipio de Roque Pérez y el Ministerio Público Fiscal

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de los convenios de cooperación suscriptos entre la Municipalidad de Roque Pérez y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo ayer lunes 29, la firma del Acta de constitución de la Mesa de Trabajo, con la presencia del Fiscal General Héctor Vogliolo y del intendente municipal Maximiliano Sciaini.

En representación del Ministerio Público participó el Dr. Alejandro Marchet, mientras que por el Municipio lo hizo el subsecretario Legal y Técnico, Dr. Daniel López.

Posteriormente, las autoridades realizaron una visita a la Ayudantía Fiscal, donde mantuvieron un encuentro con el Dr. Luciano Di Grazia y el Dr. Eduardo Elisagaray. Finalmente, recorrieron el nuevo espacio que se proyecta para el traslado de la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez.

Durante la jornada, el intendente Maximiliano Sciaini destacó la relevancia de estas gestiones y manifestó que sería muy importante contar con una Fiscalía con sede propia en Roque Pérez, fortaleciendo así el acceso a la justicia en la comunidad.-

