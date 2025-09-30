Decreto autoriza ejercicios militares de Argentina con EE.UU. y Chile

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno nacional autorizó la realización de dos ejercicios militares conjuntos con Chile y Estados Unidos, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, publicado ayer lunes en el Boletín Oficial.

¿Cuándo y dónde serán los ejercicios Solidaridad y Tridente?

Las actividades, que se desarrollarán entre octubre y noviembre, forman parte del Plan Anual de Ejercicios Combinados y buscan fortalecer la cooperación regional y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas argentinas.

El primero de los ejercicios, denominado “Solidaridad”, se realizará del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile, y está enfocado en la cooperación ante catástrofes naturales. Participarán fuerzas de ambos países bajo el marco del Acuerdo de Cooperación firmado entre Argentina y Chile en 1997. El DNU autoriza el traslado de medios y personal argentino al país vecino entre el 5 y el 11 de octubre.

El segundo ejercicio, “Tridente”, se desarrollará en territorio argentino del 20 de octubre al 15 de noviembre, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

Contará con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y estará centrado en operaciones combinadas de defensa y asistencia humanitaria.

Personal militar de Estados Unidos con permiso del Poder Ejecutivo

El ingreso del personal militar estadounidense fue aprobado por el Ejecutivo con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales.

Ambas actividades estaban incluidas en un proyecto de ley enviado al Congreso, pero ante la falta de tratamiento legislativo, el Ejecutivo resolvió avanzar mediante un DNU. Según el texto oficial, la medida se justifica por la “naturaleza excepcional” del contexto y la necesidad de cumplir con compromisos de cooperación internacional previamente asumidos.

El decreto también establece que los gastos generados por la participación argentina serán cubiertos con partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa. Además, se informa que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional deberá analizar la validez del DNU en los próximos días.

Noticias Argentinas.-

