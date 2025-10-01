Llegó al país un cuarto vuelo con argentinos deportados por Donald Trump

En esta oportunidad, siete personas fueron trasladadas en este vuelo y descendieron en estricta reserva por la puerta FBO VIP Club del aeropuerto, donde un reducido grupo de familiares los esperaba, según confirmaron fuentes oficiales a La Nación.

Relatos tomados de los deportados fueron reflejo del endurecimiento de la política migratoria republicana. Una mujer contó al mencionado medio que su hermana había emigrado hace más de 25 años a Florida, donde al momento de su detención trabajaba como mesera. “No sé con qué me voy a encontrar. Todos fueron detenidos de un momento a otro, perdieron todo lo que tenían”, lamentó e indicó que “estuvo detenida durante más de cuatro meses”.

“Al principio estaba en un lugar donde tenía cama y más o menos era bien atendida, pero lo último que sabemos es que la habían trasladado a un centro militar, donde pasó a dormir en el piso. Pudo llamar por teléfono algunas veces. Los detenidos tenían que recordar algún número de memoria, porque no te dan nada. Esas llamadas tenían un tiempo tope de ocho minutos de duración. Una vez que se cumplía ese tiempo, se cortaba y ahí no teníamos más información hasta el próximo llamado, que no sabías cuándo podía volver a ocurrir porque era una posibilidad al azar”, detalló.

Tenía trabajo, departamento y camioneta. No pudo traer nada. Salieron con la ropa puesta en el momento que los detuvieron”, aseguró. Otra mujer esperaba por la llegada de su sobrino deportado: “aseguró. Los siete ciudadanos pasaron por controles de Migraciones y fueron liberados bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Solo cuatro se reencontraron con familiares en el aeropuerto, mientras que los tres restantes fueron trasladados en un vehículo oficial sin que se diera a conocer su destino. Según trascendió, había “un caso por explotación sexual y otro por manejar en estado de ebriedad”. Gentileza de MinutoUno.-

El avión Airbus A320-214 de la empresa GlobalX y contratado por el(ICE, por sus siglas en inglés) partió desde Estados Unidos con una escala en la ciudad de Guayaquil, Ecuador y llegó a Argentina alrededor de la 1 de la madrugada bajo un operativo de máximo hermetismo.