Llegó al país un cuarto vuelo con argentinos deportados por Donald Trump

Los siete ciudadanos pasaron por controles de Migraciones y fueron liberados bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Solo cuatro se reencontraron con familiares en el aeropuerto, mientras que los tres restantes fueron trasladados en un vehículo oficial sin que se diera a conocer su destino. Según trascendió, había “un caso por explotación sexual y otro por manejar en estado de ebriedad”.
Gentileza de MinutoUno.-
Más historias
Avances en la cooperación entre el Municipio de Roque Pérez y el Ministerio Público Fiscal
Decreto autoriza ejercicios militares de Argentina con EE.UU. y Chile
Para Milei las denuncias contra Espert son “un chimento de peluquería”