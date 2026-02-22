ARCA: el nuevo programa para regularizar las deudas fiscales

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

ARCA lanzó un programa para impulsar el cumplimiento tributario voluntario, que suma nuevas herramientas destinadas a simplificar gestiones y regularizarse.

La ARCA dio a conocer una nueva normativa tributaria orientada a que los contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal antes de que se inicien las fiscalizaciones tradicionales para fortalecer el cumplimiento voluntario y evitar sanciones.

programa de cumplimiento tributario ya está vigente y fue oficializado mediante la Resolución General 5823/2026 publicada en el Boletín Oficial. El esquema, impulsado por la ex AFIP, incorpora herramientas digitales como Nuestra Parte y el sistema SIACE, además de establecer plazos para responder requerimientos electrónicos y evitar penalidades. Elya está vigente y fue oficializado mediante lapublicada en el Boletín Oficial. El esquema, impulsado por la ex, incorpora herramientas digitales comoy el sistema, además de establecery evitar penalidades. Desde el organismo señalaron que el enfoque busca fortalecer un modelo de servicio al contribuyente, con medidas que simplifiquen el cumplimiento de obligaciones tributarias y promuevan la regularización voluntaria antes de instancias de control más estrictas. ¿Qué nuevas herramientas sumó ARCA para la regularización fiscal?

En línea con el nuevo programa de cumplimiento voluntario, la ARCA incorporó cuatro herramientas destinadas a facilitar la regularización fiscal y anticipar incumplimientos tributarios: Nuestra Parte: servicio web que muestra situación registral, ingresos, bienes, deuda exigible, inconsistencias y declaraciones juradas pendientes del contribuyente.

Campañas de inducción: avisos al Domicilio Fiscal Electrónico cuando se detectan desvíos, con 30 días corridos para regularizar.

Requerimientos electrónicos: pedidos formales de información identificados con un Código de Acción de Control Electrónico.

Fiscalizaciones electrónicas: instancias digitales que pueden reiterarse si continúan los incumplimientos. Según la normativa, los contribuyentes deben responder los requerimientos de ARCA dentro de 15 días hábiles administrativos desde la notificación, mediante el Sistema de Acciones de Control Electrónico (SIACE). La información presentada tiene carácter de declaración jurada, y la falta de respuesta impacta en el perfil de riesgo SIPER. Este esquema apunta a un enfoque preventivo, promoviendo que los contribuyentes regularicen antes de las fiscalizaciones tradicionales. Sin embargo, si persisten inconsistencias, la ARCA puede avanzar con controles más estrictos, por lo que se recomienda revisar a diario el Domicilio Fiscal Electrónico, cumplir los plazos y, si hace falta, solicitar prórroga vía SIACE antes del vencimiento. Gentileza de MinutoUno.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...