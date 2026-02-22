SE DESARROLLA EN VILLA GESELL LA 31º EDICIÓN DEL ENDURO DEL VERANO

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Enduro del Verano (EDV), es una de las competencias de motos y cuatriciclos más importantes de Latinoamérica y una de las más convocantes del mundo. Del 20 al 22 de febrero, más de 1300 pilotos participan de la 31° edición del Enduro del Verano, un evento con acceso gratuito que solicitará como colaboración un alimento no perecedero o un útil escolar.

Como cada año, el circuito ubicado en la Ruta 11, kilómetro 408, vibra al ritmo de los motores, ofreciendo un espectáculo único para los amantes de este deporte. En este marco, y tal como se viene informando en los últimos días, el Municipio de Villa Gesell refuerza los controles vehiculares y viales en distintos puntos estratégicos de la ciudad. El operativo especial apunta a ordenar el tránsito, prevenir siniestros y garantizar una circulación segura en el contexto de un evento que convoca a miles de personas. La presencia de personal de Seguridad y Policial busca asegurar que el evento se desarrolle de manera positiva y desarticular carreras y picadas.

Hoy domingo 22 el cronograma será el siguiente:

08.00 hs. Ingreso a Parque Cerrado ATV. 09.15 hs. Ingreso a Parque Cerrado Motos (cierre definitivo 12.30 hs). 12.00 hs. Homenaje MX Vintage EDV. 12.30 hs. Monster Energy Freestyle Show. 13.00 hs. Homenajes y presentación de celebridades EDV 31 años. 13.30 hs. Apertura oficial del evento. 14.20 hs. Presentación Pro Riders Moto. 14.30 hs. Main Event Bikes Race. 16.05 hs. Presentación Pro Riders ATV. 16.15 hs. Main Event ATV Race. 17.45 hs. Monster Energy Freestyle Show. 18.15 hs. Podio general de todas las categorías.

