Sin GNC en Roque Pérez en estos momentos

Siguen los cortes y restricciones en el suministro de GNC en estaciones de servicio de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Las distribuidoras (como Camuzzi, Metrogas y Naturgy) interrumpieron el servicio a bocas de expendio con «contratos interrumpibles» para priorizar el consumo de hogares, hospitales y escuelas ante la fuerte ola de frío. En Roque Pérez ayer y hoy no se despacha GNC. De todos modos esto es momentáneo y podrían reestablecer el servicio en el transcurso del fin de semana.-

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