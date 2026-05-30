Se juntaron para intercambiar las figuritas del Mundial 2026 en Roque Pérez

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Una muy buena iniciativa tuvo la gente del kiosco La Plaza, ubicado frente a la plaza Mitre de Roque Pérez, sobre calle 9 de Julio y fue la de convocar a los jóvenes durante la tarde de este sábado 30 de mayo, para que concurran al lugar a intercambiar figuritas del Mundial 2026.

Habían colocado una mesa en el exterior del lugar y chicas y chicos cambiaron sus figuritas para poder completar el álbum del Mundial 2026.-

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