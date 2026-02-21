Franco Colapinto analizó la pretemporada de Alpine: «Hay cuatro equipos adelante; el resto, apretados»

Más tarde reforzó la idea: “Es muy útil llegar a la primera carrera con todo este kilometraje encima. Creo que ya son como 8 carreras en términos de kilometraje. Ayuda mucho y es algo que me faltó el último año y el anterior.”

También se refirió al cambio a motores Mercedes y fue cauto en su evaluación: “Creo que todavía estamos aprendiendo mucho sobre el coche, sobre cómo funciona el motor, la PU. Todo es muy diferente al año pasado. Así que es muy pronto para decirlo, pero por el momento va bien. Estamos completando todos los segmentos de prueba que planeamos y va más o menos como queríamos. Así que, por el momento, va bien y sin problemas. Pero sí, ahora casi hemos terminado aquí, así que estamos casi listos para Australia.”

Por último, trazó un panorama competitivo que ilusiona pero también exige realismo: “Sobre nuestra performance, es difícil de decir. Tenemos cuatro equipos en la cabeza y el resto estamos muy apretados. Tenemos que esperar y ver”. En esa frase resumió el escenario que dejaron los ensayos: Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari parecen un escalón arriba; detrás, Alpine buscará liderar el segundo pelotón en una temporada que promete paridad y márgenes mínimos.

Gentileza de MinutoUno.-