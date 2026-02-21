Franco Colapinto analizó la pretemporada de Alpine: «Hay cuatro equipos adelante; el resto, apretados»

Franco Colapinto cerró su primera pretemporada completa como piloto titular de Alpine F1 Team con sensaciones positivas y un diagnóstico claro sobre el escenario que se avecina en la Fórmula 1. Aunque no giró en la última jornada de ensayos en el circuito de Sakhir -decisión del equipo para que Pierre Gasly tuviera el día completo-, el argentino fue protagonista fuera de la pista al brindar una conferencia de prensa junto a figuras como Liam Lawson, Oliver Bearman, Oscar Piastri y George Russell.
Durante su análisis de los test en Baréin, el bonaerense explicó las diferencias que percibe con respecto a la temporada pasada: “Se siente diferente al año pasado, por supuesto. Pero el progreso es muy grande y se nota de un día para el otro. El coche se muestra más rápido y se siente mejor. Estamos aprendiendo mucho de la unidad de potencia. Así que creo que en unas pocas carreras nos sentiremos incluso mejor que ahora».
Y agregó: «Y empezaremos a acostumbrarnos más, a estar más cómodos y a ser más rápidos, especialmente. Es muy temprano como para hacer una comparación con los autos del año pasado”. Sus palabras reflejan una etapa de adaptación a la nueva normativa técnica y al comportamiento del novedoso A526.
Consultado sobre el inicio del campeonato en Australia, advirtió que el cambio de escenario será determinante: “La adaptación será clave en la primera parte de la temporada. Todo cambia al cambiar de circuito: la forma de manejar, el despliegue de la energía. También necesitaremos aprender mucho en el simulador antes de que llegue la carrera». La referencia apunta a lo distinto que resulta Melbourne respecto de Baréin, tanto por características del trazado como por condiciones climáticas y de agarre.
En números, la preparación fue intensa. Sumó 352 vueltas en Sakhir, que se agregan a las 118 realizadas previamente en Barcelona. En total, recorrió 2.454,55 kilómetros, una base que él mismo valoró especialmente: “Llegar a la primera carrera con todo este kilometraje es muy útil. Es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso».
Más tarde reforzó la idea: “Es muy útil llegar a la primera carrera con todo este kilometraje encima. Creo que ya son como 8 carreras en términos de kilometraje. Ayuda mucho y es algo que me faltó el último año y el anterior.”
También se refirió al cambio a motores Mercedes y fue cauto en su evaluación: “Creo que todavía estamos aprendiendo mucho sobre el coche, sobre cómo funciona el motor, la PU. Todo es muy diferente al año pasado. Así que es muy pronto para decirlo, pero por el momento va bien. Estamos completando todos los segmentos de prueba que planeamos y va más o menos como queríamos. Así que, por el momento, va bien y sin problemas. Pero sí, ahora casi hemos terminado aquí, así que estamos casi listos para Australia.”
Por último, trazó un panorama competitivo que ilusiona pero también exige realismo: “Sobre nuestra performance, es difícil de decir. Tenemos cuatro equipos en la cabeza y el resto estamos muy apretados. Tenemos que esperar y ver”. En esa frase resumió el escenario que dejaron los ensayos: Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari parecen un escalón arriba; detrás, Alpine buscará liderar el segundo pelotón en una temporada que promete paridad y márgenes mínimos.
Gentileza de MinutoUno.-
