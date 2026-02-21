El Gobierno le revocó la autorización a Galeno ART y provocó más de 600 despidos

Estos más de 600 despidos se suman al millar que se anunciaron el miércoles a partir del cierre definitivo de la planta que Fate tenía en San Fernando.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) le revocó la autorización para operar a la compañía Galeno A.R.T. Mediante la Resolución Sintetizada 56/2026 publicada el jueves en el Boletín Oficial y resolvió la disolución automática y la liquidación forzosa de los bienes de la aseguradora de riesgos del trabajo, que había comenzado a operar en el año 1996. Ante esta situación, la empresa despidió este viernes a más de 600 de sus trabajadores.La decisión se tomó después de que la SSN detectara un déficit de capital superior a los 12.900 millones de pesos en sus estados contables, presentados en septiembre de 2025. El ente regulador le otorgó plazos legales para presentar un plan de saneamiento y reintegrar los fondos, pero Galeno declaró formalmente que se encontraba materialmente impedida de hacerlo y reconoció su imposibilidad financiera para regularizar su situación.
De esta manera, la SSN, a cargo de Guillermo Plate, resolvió extender la inhibición general de los bienes de Galeno ART que se había impuesto el pasado 17 de noviembre. Ahora, este congelamiento alcanza a la totalidad de sus cuentas bancarias, incluyendo las cuentas corrientes.Además, el ente regulador dispuso la intervención del Fondo de Reserva destinado a respaldar las reservas de las ART, una vez que se dicte la autoapertura de la liquidación judicial. Se designó a Pablo Aníbal Cuntari como el apoderado especial para solicitar la transferencia de activos y bienes al Fondo de Reserva, para garantizar que se cubran las prestaciones que Galeno dejará de pagar.
Estos nuevos más de 660 despidos se suman al millar de puestos de trabajo formlaes que se destruyeron luego de que Fate anunciara el miércoles pasado el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando a raíz de la apertura indiscriminada de las importaciones proveniente principalmente desde China, y de la contracción del mercado interno merced del derrumbe del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores a partir de las políticas impulsadas por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.
Resolución Sintetizada 56/2026:
