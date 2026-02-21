El Gobierno le revocó la autorización a Galeno ART y provocó más de 600 despidos

La decisión se tomó después de que la SSN detectara un

déficit de capital superior a los 12.900 millones de pesos

en sus estados contables, presentados en septiembre de 2025.

El ente regulador le otorgó plazos legales para presentar un plan de saneamiento y reintegrar los fondos, pero Galeno declaró formalmente que se encontraba materialmente impedida de hacerlo

De esta manera, la SSN, a cargo de Guillermo Plate, resolvió extender la inhibición general de los bienes de Galeno ART que se había impuesto el pasado 17 de noviembre. Ahora, este congelamiento alcanza a la totalidad de sus cuentas bancarias, incluyendo las cuentas corrientes.

Además, el ente regulador dispuso la intervención del Fondo de Reserva destinado a respaldar las reservas de las ART, una vez que se dicte la autoapertura de la liquidación judicial. Se designó a Pablo Aníbal Cuntari como el apoderado especial para solicitar la transferencia de activos y bienes al Fondo de Reserva, para garantizar que se cubran las prestaciones que Galeno dejará de pagar.

Estos nuevos más de 660 despidos se suman al millar de puestos de trabajo formales que se destruyeron luego de que Fate anunciara el miércoles pasado el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de San Fernando a raíz de la apertura indiscriminada de las importaciones proveniente principalmente desde China, y de la contracción del mercado interno merced del derrumbe del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores a partir de las políticas impulsadas por Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.

y reconoció su imposibilidad financiera para regularizar su situación.