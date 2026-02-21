Un posible paro de todos los gremios docentes impediría el inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires

En las últimas horas, sin embargo, se confirmó que el paro será conjunto e incluirá a todos los sindicatos que negocian dentro del FUDB: además de FEB y Suteba, se suman UDOCBA, SADOP y AMET.

Los gremios rechazaron la última oferta salarial del gobierno bonaerense, que proponía un aumento de entre el 3% y el 4% para febrero. Consideran que esa suba “no alcanza para cubrir el impacto de la inflación ni la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses”. Por eso, exigen una recomposición mayor.

La medida de fuerza podría afectar a más de cinco millones de estudiantes bonaerenses y genera preocupación en las familias a pocos días del inicio de clases.

¿Cómo será el ciclo lectivo 2026? La huelga marcará un hecho inédito desde el inicio de la gestión de Kicillof, ya que por primera vez desde que asumió -hace 6 años- habrá un paro en el arranque del ciclo lectivo. La medida coincidirá, además, con el acto de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, previsto también para el 2 de marzo. El calendario escolar fue aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación. Establece el inicio de clases el 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles, con un total de 190 días. El receso invernal será del 20 al 31 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre. En el caso de la Formación Profesional, las clases comenzarán el 9 de marzo y terminarán el 18 de diciembre. Para la Educación Superior —Formación Docente Inicial, Técnica y Artística—el inicio está previsto para el 16 de marzo y el cierre será el 27 de noviembre. Además, el calendario prevé cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del año: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y otra a definir por cada distrito. El objetivo oficial es garantizar la continuidad pedagógica y dar previsibilidad a toda la comunidad educativa. Sin embargo, el conflicto salarial mantiene en duda el arranque de las clases y abre un nuevo frente de tensión entre los docentes y los gobiernos nacional y provincial. Gentileza de MinutoUno.-

La medida llega en medio de la falta de acuerdo en la negociación paritaria con el gobierno provincial. En un primer momento, lahabía anunciado un paro en soledad, con críticas a la gestión de Axel Kicillof por la propuesta salarial. Casi en simultáneotambién confirmó una medida de fuerza, aunque apuntando a la política económica del presidente Javier Milei.