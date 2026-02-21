Prorrogan la Emergencia Ferroviaria

El Gobierno nacional dispuso la prórroga de la Emergencia Ferroviaria para los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de 24 meses, “con el objetivo de dar continuidad al Plan de Acción iniciado en agosto de 2024 y profundizar las mejoras en seguridad operativa, infraestructura y material rodante del sistema ferroviario nacional”.

Así se desprende de la Resolución N° 12/2026, de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada hoy en el Boletín Oficial, a la cual tuvo acceso l Agencia Noticias Argentinas.

Al momento de declararse la emergencia en 2024, el propio marco normativo ya contemplaba la posibilidad de prorrogarla por única vez por un período adicional de hasta dos años, a fin de contar con el tiempo necesario para ejecutar las obras y acciones indispensables para mejorar la situación crítica del sistema y brindar más seguridad operacional.

La Emergencia Ferroviaria fue declarada originalmente a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 525/2024, a partir de un diagnóstico crítico del estado del sistema, que evidenció el deterioro de la infraestructura del sistema ferroviario, producto de años de desinversión y falta de mantenimiento, situación que impacta directamente en la calidad del servicio.

Desde su implementación, el Gobierno Nacional avanzó con acciones concretas. Uno de los pilares de este proceso es el Programa de Obras, Trabajos y Contrataciones Indispensables y Urgentes, que permitió priorizar intervenciones críticas en la Red Ferroviaria Nacional. En el marco de dicho plan, se encuentran en ejecución gran parte de las 226 obras prioritarias y de las más de 60 acciones estratégicas diseñadas, orientadas a mejorar el estado de las vías, el material rodante, el señalamiento, la infraestructura eléctrica y la mitigación de riesgos operativos.

Para eso, el plan de obras y acciones de la Emergencia Ferroviaria distribuye la aplicación de sus recursos de la siguiente manera: un 31% a obras en vías y puentes; otro 27% a la compra y reparación de material rodante, repuestos para mantenimientos pesados y a la modernización y ampliación de talleres ferroviarios; 26% a obras de señalamiento; 7% a obras estratégicas de infraestructura; 5% a obras eléctricas y el resto a otras intervenciones vinculadas a infraestructura deteriorada y a la mitigación de riesgos operativos.

Asimismo, se avanzó en la recuperación de infraestructura con más de 100 años de antigüedad, la renovación de más de 40 kilómetros de vías, la instalación de nuevas señales y la implementación total del sistema de frenado automático (ATS) en líneas de trenes del AMBA.

En paralelo, se impulsaron inversiones estratégicas en material rodante, repuestos críticos y talleres ferroviarios, incluyendo la adquisición de 3 locomotoras, 43 triplas diésel (150 coches de pasajeros), repuestos para más de 500 coches eléctricos y la modernización de instalaciones técnicas, con el objetivo de reducir fallas, demoras y cancelaciones en el servicio. Se avanzó en el tendido de más de 210 kilómetros de cables de señalamiento; la instalación de 83 señales; la habilitación de un nuevo viaducto; y la instalación de 12 máquinas de cambio de vías; entre tantas cosas.

En este marco, “la prórroga implica la continuidad de un esquema normativo que ya demostró ser eficaz y resulta necesaria para consolidar estos avances, completar las obras en curso y ejecutar nuevas intervenciones críticas que permitan reducir riesgos operativos, mejorar la confiabilidad del servicio y garantizar estándares mínimos de seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores ferroviarios”, señalaron fuentes oficiales.

Por otra parte, “la extensión del régimen de emergencia permitirá mantener herramientas excepcionales de gestión, continuando con la reorganización del sistema ferroviario orientada a su eficientización y futura privatización, conforme a los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional”m indicaron.

Entre los principales beneficios de la prórroga se destacan también, además de obras de seguridad operativa, el avance en acciones estratégicas como la profundización de los programas de capacitación y profesionalización del personal ferroviario; la reducción de demoras, cancelaciones y riesgos operativos derivados del deterioro estructural; y el fortalecimiento de un sistema ferroviario más seguro, eficiente y sostenible.

“De este modo, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la seguridad operativa del sistema ferroviario, priorizando el uso eficiente de los recursos públicos y la mejora del servicio, como paso indispensable para dejar atrás un esquema de emergencia y avanzar hacia un modelo moderno, ordenado y económicamente viable”, destacaron las fuentes.

Noticias Argentinas.-

