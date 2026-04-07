Allanamientos en cárceles bonaerenses: investigan a líder de una red de grooming

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La Justicia avanzó con nuevos procedimientos en penales de la provincia de Buenos Aires contra el presunto líder de una red de grooming que ya cuenta con una causa previa por hechos similares.

La investigación, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, expone cómo delitos como el cibercrimen, la extorsión y el abuso sexual infantil continúan cometiéndose desde el interior de las cárceles.

La investigación y los allanamientos

Según informaron desde la UFIJ Nº 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo junto a la Dra. Bianca Grivetto, se realizaron allanamientos en dos unidades penitenciarias bonaerenses en el marco de una nueva causa.

El operativo incluyó requisas en celdas de internos alojados en la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica y en la Unidad Penitenciaria de Merlo. El principal apuntado es el líder de la organización, detenido en Sierra Chica, mientras que también fue allanada la celda de un presunto cómplice identificado como N. S., alojado en el penal de Merlo.

De acuerdo a la investigación, los reclusos utilizaban teléfonos celulares para coordinar sus maniobras delictivas desde el interior de las cárceles. A través de perfiles falsos en la red social Instagram, contactaban a menores de edad bajo la excusa de ofrecerles trabajos de modelaje.

El engaño derivaba luego en una grave situación de extorsión: las víctimas eran convencidas de enviar imágenes y, posteriormente, obligadas a realizar actos sexuales en videollamadas bajo amenazas de difundir el material íntimo entre familiares y compañeros. Durante los allanamientos se ordenó el secuestro de teléfonos y dispositivos de almacenamiento utilizados para concretar los delitos.

Esta causa representa el segundo expediente contra el acusado, quien ya tenía un pedido de elevación a juicio por hechos cometidos bajo la misma modalidad mientras se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Lisandro Olmos.

En aquella investigación anterior, el detenido operaba con la colaboración de dos mujeres en el exterior —presuntamente sus parejas— que facilitaban cuentas bancarias para canalizar el dinero obtenido de las extorsiones. Entre las entidades utilizadas se mencionan Banco Nación, Naranja X y Brubank, desde donde se transferían los fondos hacia cuentas vinculadas al líder de la organización.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, encabezada por el comisario inspector Maximiliano Mendez.

Desde la fiscalía remarcaron la gravedad del caso, especialmente por el acceso de los internos a dispositivos móviles dentro de los penales, lo que les permite continuar delinquiendo y captar a nuevas víctimas. La investigación seguirá en curso, con foco en los mecanismos de ingreso y uso de celulares en las cárceles y en el rol del servicio penitenciario.

Noticias Argentinas.-

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