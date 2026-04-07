Organizaciones sociales realizaron cortes y movilizaciones por la baja del «Volver al Trabajo»

La jornada también tuvo fuerte presencia en el interior del país. En Santa Fe se realiza un corte en la autopista Buenos Aires-Rosario, mientras que en Córdoba hay una movilización hacia el Patio Olmos desde distintos puntos de la ciudad. En Mendoza, las organizaciones concentran en el nudo vial, y en Salta llevan adelante una olla popular frente al Cabildo.

En la Patagonia, las protestas incluyeron cortes en Santa Cruz, con acciones en Caleta Olivia, Las Heras y Río Gallegos; movilizaciones en Río Negro y Chubut, y concentraciones en Neuquén, tanto en la capital como en Chos Malal. También se registran actividades en Tierra del Fuego.