Fútbol: Cambio de época: Nacho Lago y el contraste con Macri y Passarella

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La presentación del novio de Nacho Lago marca un hito en el deporte, dejando atrás las viejas épocas de discriminación de Mauricio Macri y Daniel Passarella.

La viralización del anuncio del futbolista Nacho Lago, quien decidió presentar públicamente a su novio durante una transmisión de streaming de 2025, generó un fuerte impacto positivo en la sociedad. Este enorme paso hacia la inclusión expone el brutal cambio de paradigma en el fútbol argentino durante las últimas tres décadas.

La naturalidad y el orgullo con el que el delantero de Colón de Santa Fe habló de su pareja no siempre fueron la norma en el ambiente futbolístico. Hace casi 30 años, las máximas figuras de la dirigencia deportiva argentina emitían declaraciones cargadas de homofobia y discriminación, avaladas por el silencio cómplice de la época.

Uno de los casos más recordados es el de Daniel Passarella. Durante su etapa como entrenador de la Selección Argentina en la década de los 90, el «Káiser» fue consultado en una clásica entrevista de preguntas cortas si estaría dispuesto a convocar a un futbolista homosexual a su equipo. Su respuesta fue tajante, dolorosa y excluyente: «No». Por aquellos años, la discriminación también bajaba desde las más altas esferas dirigenciales. Mauricio Macri, mientras se desempeñaba como máxima autoridad y presidente de Boca Juniors, protagonizó un repudiable reportaje donde cruzó todos los límites al hablar sobre las orientaciones sexuales de los deportistas. En un recorte de diario que volvió a viralizarse recientemente, Macri aseguraba sin ningún tipo de filtro: «Ser gay es una enfermedad. Para aceptarlo en el equipo tendría que ser muy respetuoso de los demás». Afortunadamente, el valiente accionar de las nuevas generaciones como la de la joven figura sabalera demuestra que el fútbol está logrando derribar los antiguos y oxidados muros de la intolerancia, para darle por fin lugar a la diversidad real. Gentileza de MinutoUno.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...